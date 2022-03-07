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"حماس": إعدام الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا جريمة حرب

أخبار العالم العربي

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علم حركة خماس الفلسطينية
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اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية أن "إعدام الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا شرقي القدس جريمة حرب مكتملة الأركان".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان له إن "إعدام جيش الاحتلال الصهيوني للفتى يامن نافز جفال، جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال وقادته".

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وأضاف قاسم أن "إصرار جيش الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية عن سبق إصرار، تؤكد استهتاره بكل القوانين والقرارات والمؤسسات الدولية".

ولفت إلى "وجوب تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم ضد الإنسانية".

وأردف قوله: "هذه الجرائم لن توقف سعي شعبنا المشروع ونضاله العادل لاسترداد أرضه ومقدساته وإقامة دولته وعاصمتها القدس".

المصدر: RT

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