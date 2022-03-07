"حماس": إعدام الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا جريمة حرب

اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية أن "إعدام الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا شرقي القدس جريمة حرب مكتملة الأركان".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان له إن "إعدام جيش الاحتلال الصهيوني للفتى يامن نافز جفال، جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال وقادته".

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وأضاف قاسم أن "إصرار جيش الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية عن سبق إصرار، تؤكد استهتاره بكل القوانين والقرارات والمؤسسات الدولية".

ولفت إلى "وجوب تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم ضد الإنسانية".

وأردف قوله: "هذه الجرائم لن توقف سعي شعبنا المشروع ونضاله العادل لاسترداد أرضه ومقدساته وإقامة دولته وعاصمتها القدس".

اعدام جيش الاحتلال الصهيوني للفتى يامن جفال من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس حقيقة الوجه الارهابي للاحتلال وقادته .



اصرار جيش الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم ضد الانسانية عن سبق اصرار، تؤكد استهتاره بكل القوانين والقرارات والمؤسسات الدولية. — حازم قاسم (@hazemaq) March 6, 2022

المصدر: RT