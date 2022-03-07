رئيس وزراء إسبانيا يشكر تبون على "الشراكة الموثوقة" للجزائر في مجال الطاقة

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن شكره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على استمرار "الشراكة الموثوقة" للجزائر في مجال الطاقة.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون "تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسباني، السيد بيدرو سانشيز، أعرب له فيها عن شكره للجزائر كشريك موثوق في مجال الطاقة".

وأضاف البيان أن سانشيز عبر عن "تطلعه إلى العمل على تطوير وتعزيز التعاون القائم بين البلدين".

كما قدم رئيس الوزراء الإسباني تعازيه لتبون إثر وفاة طالب جزائري في أوكرانيا.

يذكر أن الجزائر يربطها بإسبانيا خط أنابيب غاز تبلغ طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنويا، فيما يجري الحديث مؤخرا عن زيادة الإنتاج الجزائري لدعم الإمدادات نحو أوروبا.

المصدر: RT