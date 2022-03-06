مصر.. النقض تؤيد أحكام السجن المؤبد والمشدد لـ37 متهما بأحداث مسجد الفتح

ردّت محكمة النقض في مصر طعن 37 متهما بالأحكام الصادرة ضدهم في أحداث مسجد الفتح وبراءة متهم.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهما وغيابيا على 21 آخرين.

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كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

المصدر: RT