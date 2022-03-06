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البنتاغون: سننشر قوات إضافية في ليتوانيا

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البنتاغون: سننشر قوات إضافية في ليتوانيا
AP
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في ميدان بابرادي الليتواني قرب الحدود مع بيلاروس.
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في ليتوانيا وستنشر هناك وحدات من المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوي على خلفية التوتر مع روسيا.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد في ميدان بابرادا الليتواني قرب الحدود مع بيلاروس: "تقرر إرسال كتيبة مدرعات ووحدات للدفاع الجوي والمدفعية إضافية إلى ليتوانيا".

وأوضح قائد الفيلق الخامس بالجيش الأمريكي الجنرال جون كولاشسكي الذي يرافق ميلي، أنه "ستنشر في ليتوانيا رادارات ومدفعية ذاتية الحركة M-109، ومنظومات للدفاع الجوي  Avenger مزودة بصواريخ Stinger".

المصدر: "تاس" + وكالات

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