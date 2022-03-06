النقض المصرية تبرئ المتهمين في قضية تهريب مهاجرين إلى ليبيا

برأت محكمة النقض المصرية المتهمين بتشكيل شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

وقضت المحكمة بقبول الطعن الذي تقدم به المتهمون أمامها السبت ضد حكم محكمة الجنايات، التي أصدرت بحقهم أحكاما مشددة بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية.

وبحسب أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين البالغ عددهم 19، فإنهم تورطوا بتسليم 4 أشخاص عبر الحدود بين ليبيا ومصر، عبر الاحتيال والخداع بأن أوهموهم بتوظيفهم بليبيا، بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وهو ما من شأنه تعريض حياة المجني عليهم للخطر.

المصدر: RT