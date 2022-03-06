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القاهرة: نقترب تدريجيا من العودة إلى نمط حياة ما قبل كورونا

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القاهرة: نقترب تدريجيا من العودة إلى نمط حياة ما قبل كورونا
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محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية
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أشار محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية إلى اقتراب بلاده تدريجيا من العودة إلى نمط حياة ما قبل الجائحة.

وأضاف في حديث لقناة "صدى البلد": "أعتقد أننا نقترب تدريجيا من العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الصيف أي في مايو، ونتمنى أن تتحسن الأوضاع كثيرا بعد انتهاء الموجة الحالية".

وأوضح أنه "على المستوى الصحي والوقائي، لا يزال الفيروس متفشيا في العالم، حتى لو كانت التداعيات تقل".

وأكد أن "الدولة تعمل على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من سلة الغذاء والأدوية والمستلزمات والأجهزة، ومصر لديها احتياطي استراتيجي من البشر المدربين القادرين على مواجهة كل الظروف".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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