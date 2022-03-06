السلطات الفلسطينية تحقق في وفاة السفير الهندي بمقر عمله

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية توجيهات بالتحقيق في وفاة السفير الهندي لدى فلسطين موكول أريا، الذي فارق الحياة في مقر عمله.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "تلقت ببالغ الذهول والصدمة نبأ وفاة سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكول أريا، وبهذه المناسبة الحزينة يتوجه وزير الخارجية رياض المالكي بخالص التعازي القلبية الحارة وصادق المواساة إلى نظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام حايشنكر، ومن خلاله إلى الحكومة الهندية الصديقة وعائلة السفير أريا وذويه".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية والمغتربين تجري اتصالاتها الرسمية مع الخارجية الهندية لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير الفقيد الى جمهورية الهند لمواراته الثرى".

وأشار إلى أنه "فور وصول هذا الخبر الأليم، صدرت تعليمات فورية من السيد الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية، لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابة العامة بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة".

المصدر: RT