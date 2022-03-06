 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: سيتم توجيه ضربات دقيقة إلى مصانع حربية أوكرانية وندعو العاملين فيها إلى مغادرتها

بعد حملة "أنقذوا بغداد".. البرلمان العراقي يطالب "بسحب يد أمين العاصمة"

أخبار العالم العربي

بعد حملة
Gettyimages.ru
العلم العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjh0

طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "بسحب يد أمين بغداد علاء معن".

إقرأ المزيد
مجلس النواب العراقي يؤيد قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
مجلس النواب العراقي يؤيد قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الزاملي، فإن "مطالبة سحب يد أمين بغداد جاءت لعدم بذل الجهود اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية لمدينة الصدر التي تعاني من ضعف في تقديم الخدمات مقارنة بما تشهده من كثافة سكانية هائلة".

وقبل أيام بث برنامج "البشير شو" الشهير في العراق، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "أنقذوا بغداد" التي أشار فيها إلى سوء الخدمات في العاصمة.

وغرد آلاف النشطاء على موقع "تويتر" لدعم الحملة والمطالبة بإقالة أمين العاصمة علاء معن.

بعد حملة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا