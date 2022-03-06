بعد حملة "أنقذوا بغداد".. البرلمان العراقي يطالب "بسحب يد أمين العاصمة"

طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "بسحب يد أمين بغداد علاء معن".

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وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الزاملي، فإن "مطالبة سحب يد أمين بغداد جاءت لعدم بذل الجهود اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية لمدينة الصدر التي تعاني من ضعف في تقديم الخدمات مقارنة بما تشهده من كثافة سكانية هائلة".

وقبل أيام بث برنامج "البشير شو" الشهير في العراق، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "أنقذوا بغداد" التي أشار فيها إلى سوء الخدمات في العاصمة.

للي يريد يعرف سبب اطلاق #انقذوا_بغداد من قبل شباب في تويتر، تابع الحلقة:https://t.co/fPB6H14LlU — Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) February 25, 2022

وغرد آلاف النشطاء على موقع "تويتر" لدعم الحملة والمطالبة بإقالة أمين العاصمة علاء معن.

المصدر: RT