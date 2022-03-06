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وكالة: انفجار ضخم يهز قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بشمال شرق سوريا

أخبار العالم العربي

وكالة: انفجار ضخم يهز قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بشمال شرق سوريا
AFP
مدرعات أمريكية في سوريا ـ أرشيف
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أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن انفجارا ضخما هز قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية بشمال شرقي البلاد، اليوم الأحد.

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ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية قولها إنه "تم سماع دوي انفجار ضخم قرب المدينة السكنية في حقل العمر النفطي، الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية لا شرعية لها في ريف دير الزور الخاضع لسيطرتها".

كما أوضح المصدر أن "الانفجار تلاه تحليق الطيران المسير فوق بلدات الشحيل والحوايج القريبة من حقل العمر"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن يكون الانفجار ناجما عن استهداف القاعدة بصاروخ مجهول المصدر".

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن "هذه المرة الخامسة التي تستهدف فيها قاعدة حقل العمر العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منذ بداية العام الحالي".

المصدر: "سبوتنيك"

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