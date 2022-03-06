"يوم التسامح الوطني".. بغداد تحيي الذكرى السنوية الأولى لزيارة البابا فرنسيس إلى العراق

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق العام الماضي، "عنوان نستلهم منه القدرة على المضي مجتمعين موحدين لمواجهة التحديات".

وقال حسين في كلمته خلال الذكرى السنوية لزيارة البابا إلى العراق، إن "زيارة قداسة البابا فرنسيس لأرض الحضارات ومهد التنوع والتسامح، وحضوره في بغداد والنجف الأشرف وأُور وأربيل ونينوى، عكست إشراقة هذه الأرض وحيوية بقائها بأديانها وطوائفها وإثنياتها التعددية الوطنية".

وأضاف، أن "الزيارة تعد عنوانا نستلهم منه القدرةَ على المضي مجتمعين موحدين لمواجهة التحديات، مستندين إلى تضحيات أبناء الشعب على اختلاف انتماءاتهم في تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة الدورِ المأمول للعراق ضمن نسق التفاعلات الإقليمية والدولية".

يذكر أن العراق اعتبر السادس من مارس من كل عام، يوم "التسامح الوطني" وأعلن ذلك بمناسبة ذكرى زيارة البابا فرنسيس إلى أربع محافظات عراقية في مارس 2021.

وأجرت الحكومة اليوم الأحد زيارة إلى الأماكن التي زارها البابا برفقة رجال دين عراقيين ومسؤولين حكوميين وسفراء دول عربية وغير عربية.

المصدر: RT