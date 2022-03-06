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مصر.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في انهيار سور شركة بالعاشر من رمضان

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مصر.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في انهيار سور شركة بالعاشر من رمضان
Globallookpress
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لقى 4 عمال مصرعهم وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر انهيار سور شركة تحت الإنشاء عليهم، حيث تم نقل الجثث والمصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانهيار سور شركة على عدد من العمال بمدينة العاشر من رمضان، ونتج عن ذلك مصرع 4 عمال وإصابة زميلهم الخامس.

وتوصلت التحريات إلى أن "الضحايا والمصاب عمال معمار، وأثناء عملهم في شركة تحت الإنشاء بطريق بدر الروبيكى بالعاشر من رمضان، انهار عليهم سور الشركة".

المصدر: RT

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