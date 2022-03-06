مصر.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في انهيار سور شركة بالعاشر من رمضان

لقى 4 عمال مصرعهم وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر انهيار سور شركة تحت الإنشاء عليهم، حيث تم نقل الجثث والمصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانهيار سور شركة على عدد من العمال بمدينة العاشر من رمضان، ونتج عن ذلك مصرع 4 عمال وإصابة زميلهم الخامس.

وتوصلت التحريات إلى أن "الضحايا والمصاب عمال معمار، وأثناء عملهم في شركة تحت الإنشاء بطريق بدر الروبيكى بالعاشر من رمضان، انهار عليهم سور الشركة".

المصدر: RT