 
مباشر

وفاة الإعلامي المصري إياد داوود

أخبار العالم العربي

وفاة الإعلامي المصري إياد داوود
إياد داوود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjel

توفي الإعلامي المصري إياد داوود، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 39 عاما.

إقرأ المزيد
مصر تسجل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا
مصر تسجل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا

وقال شقيق الراحل، الإعلامي والسياسي خالد داوود لصحيفة "الوطن" إن الوفاة كانت نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وإياد داوود مذيع وممثل مواليد عام 1983، تخرج من الجامعة الأمريكية، ودرس مسرح (قسم تمثيل) والإعلام (قسم إذاعة و تلفزيون)، دفعة 2003، واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا.

عمل كمدرب تمثيل في شركة مروة جبريل (ستارز) لمدة ثلاث سنوات، كما عمل مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 (برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد)، واشترك بالتمثيل في مسلسل "فض اشتباك" عام 2013، ومسلسل "الداعية" في العام ذاته.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا