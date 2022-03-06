وفاة الإعلامي المصري إياد داوود

توفي الإعلامي المصري إياد داوود، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 39 عاما.

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وقال شقيق الراحل، الإعلامي والسياسي خالد داوود لصحيفة "الوطن" إن الوفاة كانت نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وإياد داوود مذيع وممثل مواليد عام 1983، تخرج من الجامعة الأمريكية، ودرس مسرح (قسم تمثيل) والإعلام (قسم إذاعة و تلفزيون)، دفعة 2003، واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا.

عمل كمدرب تمثيل في شركة مروة جبريل (ستارز) لمدة ثلاث سنوات، كما عمل مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 (برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد)، واشترك بالتمثيل في مسلسل "فض اشتباك" عام 2013، ومسلسل "الداعية" في العام ذاته.

المصدر: الوطن