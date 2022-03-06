مصر تسجل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا
Khaled DESOUKI / AFP
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى خروج 1432 متعافيا من من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 419894.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 419894 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 5, 2022
الصحة: تسجيل 1113 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 10 حالات وفاة pic.twitter.com/94ymO11bfS
وأضافت أن إجمالي عدد المصابين حتى السبت بلغ 489876، منهم 419894 حالة تم شفاؤها، و24172 وفاة.
المصدر: "القاهرة 24"