مصر تسجل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى خروج 1432 متعافيا من من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 419894.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 419894 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1113 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 10 حالات وفاة pic.twitter.com/94ymO11bfS — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 5, 2022

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين حتى السبت بلغ 489876، منهم 419894 حالة تم شفاؤها، و24172 وفاة.

المصدر: "القاهرة 24"