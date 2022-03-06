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مصر تسجل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا
Khaled DESOUKI / AFP
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى خروج 1432 متعافيا من من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 419894.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين حتى السبت بلغ 489876، منهم 419894 حالة تم شفاؤها، و24172 وفاة.

المصدر: "القاهرة 24"

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