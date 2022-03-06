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الحوثيون: توقيع مذكرة مع الأمم المتحدة حول ناقلة "صافر"

أخبار العالم العربي

الحوثيون: توقيع مذكرة مع الأمم المتحدة حول ناقلة
AP AMR NABIL
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة حول ناقلة "صافر" النفطية المتهالكة قبالة سواحل اليمن.

وقال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي عبر "تويتر": "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر".

وأضاف: "بإذن الله يتم العمل وفقها (مذكرة التفاهم) مستقبلا وترى النور حتى تتجنب سواحل البحر الأحمر أي كارثة تنتج نتيجة التعسف والحصار على اليمن".

المصدر: RT

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