الحوثيون: توقيع مذكرة مع الأمم المتحدة حول ناقلة "صافر"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة حول ناقلة "صافر" النفطية المتهالكة قبالة سواحل اليمن.

وقال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي عبر "تويتر": "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر".

تم توقيع مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة بشان #سفينة_صافر

وباذن الله يتم العمل وفقها مستقبلا وترى النور حتى تتجنب سواحل البحر الاحمر اي كارثة تنتج نتيجة تعسف دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي ومرتزقتهم

وحصارهم على الجمهورية اليمنية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 5, 2022

وأضاف: "بإذن الله يتم العمل وفقها (مذكرة التفاهم) مستقبلا وترى النور حتى تتجنب سواحل البحر الأحمر أي كارثة تنتج نتيجة التعسف والحصار على اليمن".

المصدر: RT