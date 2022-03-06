باراك: نصر الله يعرف جيدا النقاط الحساسة في المجتمع الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، "يعرف جيدا النقاط الحساسة في المجتمع الإسرائيلي".

وقال باراك في حديث لموقع "واللا" نشر الجمعة: "نصر الله عالم نفسي إعلامي، وهو جيد في ذلك".

وأضاف: "هو يقرأ جيدا نفوس شعبه وكذلك النقاط الحساسة للمجتمع الإسرائيلي، يتحدث ببراعة كبيرة".

ونقل "واللا" أن باراك لم يكتف بالحديث عن نصر الله، ولكنه أكد أن اغتيال عباس موسوي كان مهما واستراتيجيا، بدعوى أنها أحبطت عمليات "إرهابية" كان يفترض وقوعها مستقبلا، معتبرا أن تنفيذ هذه المهمة كان إنجازا استخباراتيا مهما.

وجاءت تصريحات باراك في الذكرى الثلاثين لتولي نصر الله قيادة "حزب الله"، خلفا لعباس موسوي، الذي اغتالته إسرائيل في 16 فبراير 1992.

المصدر: "واللا"