عبد اللهيان يرحب بتصريحات محمد بن سلمان

رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي أعرب فيها عن ترحيب بلاده بالتطبيع مع إيران.

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وقال عبد اللهيان لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن قرار قطع العلاقات بين السعودية وإيران يعود إلى المملكة، مشيرا إلى أن بلاده كانت تسعى إلى تحسين هذه العلاقات.

ولفت عبد اللهيان إلى أن التصريحات الأخيرة "لمسؤول سعودي رفيع المستوى"، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، تشير إلى رغبة الرياض في تطبيع العلاقات مع إيران، وقال: "نرحب بذلك".

وأضاف: "لدينا وجهات نظر ومواقف مختلفة حول بعض قضايا المنطقة، لكن تسوية الخلافات بين كلا الطرفين قد يخدم مصالح الشعبين بل الدول الشقيقة والصديقة".

وتابع: "أجرينا أربع جولات من المحادثات مع السعودية العام الماضي، وأوجدت هذه المحادثات أجواء جيدة وحققت نتائج وإن كانت قليلة، ويسعدنا أن السعودية سلكت طريق الحوار، والاستمرار باتباع هذا الموقف يمكن أن يقود إلى نتائج إيجابية لأن تحسين العلاقات والتعاون يخدم في مصالح كلا البلدين".

وسبق لولي العهد السعودي وقال إن إيران ستبقى جارة للسعودية ولا يمكنهما "التخلص" من بعضهما، ودعا لـ"حل الأمور" بينهما ليتمكنا من "التعايش"، مؤكدا نية الرياض مواصلة المحادثات مع طهران.

المصدر: "إرنا" + وكالات