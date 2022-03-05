ليبيا.. وزير الصحة بالحكومة الجديدة يؤدي اليمين الدستورية

أدى وزير الصحة بالحكومة الليبية الجديدة عثمان عبد الجليل اليوم السبت اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة شمال شرق البلاد.

وكشف المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وزير الصحة سيباشر عمله عقب تعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة فتحي باشاغا في جلسة الخميس الماضي، أمام المجلس.

وكان البرلمان الليبي، منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرا و8 وزراء دولة.

من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بـ"التزوير"، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية+RT