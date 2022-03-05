"كان على بن سلمان إطلاق هذا التصريح من قبل".. برلماني إيراني يعلق على مقابلة ولي عهد السعودية

اعتبر مساعد رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أنه من الضروري أن يطالب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة.

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وقال عزیزي، النائب عن أهالي شيراز وزرقان، في تصريح صحفي اليوم السبت، تعليقا على مقابلة ولي العهد السعودي الأخير حيث تحدث عن علاقات المملكة مع إيران: "كان ينبغي لمحمد بن سلمان إطلاق هذا التصريح من قبل".

وأضاف عزيزي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد أعلنت منذ سنوات أن على بلدان المنطقة إيجاد حلول لمشاكلها وخلافاتها عبر الحوار وليس المسار وفق أجندات أجنبية".

وتابع: "ولي العهد السعودي يعلم جيدا أي حكومة فتحت المجال أمام البلدان الأجنبية للتواجد في غرب آسيا لذلك ينبغي له الإعلان بصراحة عن ضرورة انسحاب الأجانب من المنطقة لو كان صادقا في أقواله".

ونوه بأن إيران ترتبط بعلاقات جيدة مع بلدان الجوار وبالتالي تتابع الحوار مع السعودية حيث دخلت في 4 جولات من المفاوضات معها وفق نظرة ايجابية.

وسبق أن قال ولي عهد السعودية، في مقابلة مع صحيفة "أتلانتيك" الأمريكية، إن إيران ستبقى جارة للسعودية ولا يمكنهما "التخلص" من بعضهما بعضا، ودعا لـ"حل الأمور" بينهما، مؤكدا نية الرياض مواصلة المحادثات مع طهران.

المصدر: "فارس" + وكالات