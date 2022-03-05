بلجيكا تعتقل مواطنا يشتبه بتحضيره "مشروعا إرهابيا" في المغرب

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية عن اعتقال مواطن بلجيكي من أصل مغربي يشتبه بتورطه في الإعداد لمخططات "إرهابية وشيكة" في المملكة.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إن "المعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية، مكنت من توقيف المشتبه فيه الذي يحمل الاسم الحركي عبد الله البلجيكي".

وأضاف أن المشتبه به وضع "رهن الاعتقال من طرف القضاء البلجيكي على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف العنيف".

وهذه القضية مرتبطة بتوقيف "متطرف" مغربي في جنوب المغرب الأربعاء، له ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية، ويشتبه في "تحضيره مشروعا إرهابيا" يستهدف مواطنين أجانب، ومسؤولين أمنيين كبار، ومواقع عسكرية ومبان أمنية حساسة، حسب شرطة مكافحة الإرهاب.

المصدر: أ ف ب