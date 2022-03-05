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مصر تسجل 13 وفاة و1121 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 13 وفاة و1121 إصابة جديدة بكورونا
AP
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 13 وفاة و1121 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى خروج 983 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 418462 حتى أمس الجمعة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين حتى الجمعة بلغ 488763 منهم 418462 حالة تم شفاؤها، و24162 وفاة.

المصدر: RT

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