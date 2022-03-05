مصر تسجل 13 وفاة و1121 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 13 وفاة و1121 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى خروج 983 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 418462 حتى أمس الجمعة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 418462 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1121 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة pic.twitter.com/v0OGP2Eubl — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 4, 2022

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين حتى الجمعة بلغ 488763 منهم 418462 حالة تم شفاؤها، و24162 وفاة.

المصدر: RT