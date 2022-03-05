السعودية.. القبض على 3 مواطنين جمعوا ملايين الريالات من إعلانات سيارات وهمية

ألقت السلطات السعودية القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك بتهمة نشر إعلانات وهمية احتيالية لبيع ‏السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وذكر حساب الأمن العام السعودي على "تويتر"، أن "الجناة الثلاثة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي (799610 دولارات) من إعلاناتهم الوهمية".

شرطة منطقة تبوك تقبض على (3) أشخاص لنشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع مركبات في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/15GODsBgQx — الأمن العام (@security_gov) March 4, 2022

وأشار "الأمن العام" إلى أن "إجراءات الاستدلال بينت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة".

المصدر: RT