 
مباشر
عاجل
برنت يغلق على 118.11 دولار في أعلى مستوى له منذ 2008

الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان

أخبار العالم العربي

الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان
Abdul MAJEED / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sj4p

أدانت واستنكرت الكويت التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تضامنها مع باكستان، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

إقرأ المزيد
باكستان.. 30 قتيلا و56 جريحا في انفجار بمسجد في بيشاور
باكستان.. 30 قتيلا و56 جريحا في انفجار بمسجد في بيشاور

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين الشفاء العاجل.

ولقي 30 شخصا مصرعهم اليوم، وأصيب 56 آخرون في انفجار وقع في مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

المصدر:  "كونا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا