الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان
Abdul MAJEED / AFP
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أدانت واستنكرت الكويت التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تضامنها مع باكستان، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين الشفاء العاجل.
ولقي 30 شخصا مصرعهم اليوم، وأصيب 56 آخرون في انفجار وقع في مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.
المصدر: "كونا"