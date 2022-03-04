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228 حالة اختناق في كربلاء جراء عاصفة ترابية

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228 حالة اختناق في كربلاء جراء عاصفة ترابية
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عاصفة ترابية تضرب كربلاء.
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أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية اليوم الجمعة وقوع 228 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة مؤخرا.

وأفادت في بيان أصدرته اليوم الجمعة بأن "مُستشفيات الدائرة سجلت 228 حالة اختناق  جراء العاصفة الترابية ، بضمنها 67 حالة تم تقلها بعجلات الإسعاف الفوري".

وأضاف البيان أن "جميع تلك الحالات قد تلقت العلاج المناسب وغادرت المستشفيات، حيث كان هناك استنفار تام وكامل الاستعداد للتعامل مع هكذا حالات طارئة".

وتعرضت كربلاء ومحافظات عراقية أخرى، أمس الخميس، لعاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.

المصدر: RT

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