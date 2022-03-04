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مصر تؤكد تضامنها ووقوفها مع باكستان في مواجهة الإرهاب

أخبار العالم العربي

مصر تؤكد تضامنها ووقوفها مع باكستان في مواجهة الإرهاب
Abdul MAJEED / AFP
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أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الخارجية المصرية أن "مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديقة، وتمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين"، مؤكدة على "تضامنها ووقوفها مع باكستان في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله".

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ولقي 30 شخصا مصرعهم اليوم، وأصيب 56 آخرون في انفجار وقع في مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

المصدر: "الأهرام"

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