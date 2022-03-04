الجيش الأردني يعلن مقتل مهرّب على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني مقتل مهرب كان يحاول التسلل من سوريا نحو الأراضي الأردنية، وذلك بعد تطبيق "قواعد الاشتباك" المرعية.

وقال الجيش في بيان، إن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية الآليات القادمة باتجاه الحدود الأردنية من سوريا، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليها".

وحسب الجيش الأردني، "أسفر ذلك عن مقتل أحد المهربين وتدمير إحدى الآليات وفرار الآخرين إلى العمق السوري".

وشدّد البيان على أن "القوات المسلحة الأردنية، تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب".

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وفي 17 من يناير الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مؤخرا مقتل ضابط وعنصر من الجيش الأردني في مواجهة مسلحة مع مهربين.

المصدر: "عمون"