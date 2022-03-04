الصحة الفلسطينية: 13 وفاة و797 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 13 وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1855 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن نسبة التعافي بلغت 97.3% فيما نسبة الإصابات النشطة 1.8% والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 77 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 133 مريضا، بينهم 29 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

وحول توزع الوفيات، أشارت إلى أن 5 حالات سجلت في قطاع غزة، وحالتين في القدس، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس، و3 حالات في بيت لحم، وحالة في نابلس.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية