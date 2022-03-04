 
مباشر

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق في نابلس

أخبار العالم العربي

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق في نابلس
استهداف سيارة إسعاف بشكل مباشر ـ (الهلال الأحمر الفلسطيني)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sj3n

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، و26 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية اليوم في بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن 20 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المعدني خلال المواجهات في بيت دجن، تم نقل ثلاثة منهم إلى أحد المراكز الطبية.

وأضاف أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني صوب مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ما أدى لإصابة ضابطي إسعاف في الكتف واليد، إضافة لتحطم الزجاج الخلفي للمركبة".

ونقلت "وفا" عن جبريل أن "المواجهات التي اندلعت في جبل صبيح ببلدة بيتا، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني أحدهم ستيني وقد أصيب في قدمه، إضافة لإصابة 36 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".

 

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا