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5728 مغربيا غادروا أوكرانيا

أخبار العالم العربي

5728 مغربيا غادروا أوكرانيا
Gettyimages.ru
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ارتفع عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا عبر المعابر الحدودية إلى 5728 مواطنا، حسب مصادر دبلوماسية.

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وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال إن "المغرب يعد من الدول السباقة التي اتخذت إجراءات عملية لصالح مواطنيها بأوكرانيا، ومن الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية بحدود الدول المجاورة لمنطقة التوتر".

وأوضح أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تتوفر على أكبر الجاليات الطلابية بأوكرانيا، بنحو 8800 طالب.

المصدر: "هيسبرس"

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