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نداء عاجل للمصريين بسبب "التعنت الأوكراني"

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نداء عاجل للمصريين بسبب
Globallookpress
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وجهت سفارة مصر في رومانيا نداء عاجلا للمصريين القادمين لرومانيا من أوكرانيا ممن فقدوا جوازات سفرهم.

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وطالبت السفارة المصريين بتجنب الدخول من نقطة الدخول الرومانية Isacca، حيث تبدي شرطة الحدود الأوكرانية عند النقطة الأوكرانية تعنتا شديدا مع تلك الحالات، ويرفضون عبورهم إلى الجانب الروماني.

وكانت السفارة ببوخارست قد ناشدت في تنويه نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم المواطنين المصريين القادمين من الحدود الأوكرانية لبوخارست ضرورة إبلاغ السفارة قبل تحركهم من النقط الحدودية بوقت كاف وكذلك الإفادة بموعد الوصول لبوخارست قبلها بساعتين على الأقل حتى يتسنى تدبير أماكن الإقامة.

وأكدت أن مصدر المعلومات الخاص بوصول أو تسكين أو تحرك المواطنين سيكون من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك أو رقم الطواريء فقط. كما طالبت السفارة من كل الطلبة المصريين المتواجدين حاليا بالمدن الجامعية الرومانية الالتزام التام بقواعد وتعليمات المدن الجامعية منعا لحدوث أي مشكلات مع السلطات الرومانية.

المصدر: الشروق

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