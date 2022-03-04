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اتهمته بملامسة أماكن حساسة بجسدها.. الشرطة المصرية تقبض على طبيب جراحة متهم بالتحرش

أخبار العالم العربي

اتهمته بملامسة أماكن حساسة بجسدها.. الشرطة المصرية تقبض على طبيب جراحة متهم بالتحرش
Gettyimages.ru
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قبضت الشرطة المصرية، على طبيب، لقيامه بالتحرش بفتاة عمرها 22 عاما، وملامسة أماكن حساسة بجسدها أثناء تواجدها بالعيادة الخاصة به.

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ويأتي توقيف الطبيب، بعدما تلقى قسم شرطة المنيرة بالجيزة بلاغا من فتاة، 22 عاما، تعمل موظفة بأحد البنوك، يفيد بتضررها من طبيب جراحة لقيامه بالاعتداء عليها، من خلال ملامسة أماكن حساسة داخل العيادة الخاصة به بالجيزة، وذلك أثناء عرض مشروع القروض الشخصية الخاصة بالبنك.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرقة من المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم المنيرة من ضبط المذكور، وبمواجهته بما سلف ذكره أنكر قيامه بأي من ذلك، وادعى أن الفتاه تدعي عليه مثل هذه الأفعال لرغبتها في تشويه صورته.

ووضع الطبيب تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت فرق البحث بسرعة استكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة لكشف ملابساتها والتأكد من صحتها.

المصدر: الوطن نيوز

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