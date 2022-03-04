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القوات الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين في جنين

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين في جنين
Gettyimages.ru
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نفذت القوات الإسرئيلية، فجر اليوم، سلسلة مداهمات اعتقلت خلالها 3 فلسطينيين من سكان محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية.

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واعتقلت القوات الإسرائيلية، من بلدة برقين جنوب غرب جنين، الشابين، قتيبة عتيق، وسيف صبح، وذلك بعد أن داهمت عدة منازل في البلدة وعاثت فيها خرابا.

كما اعتقلت الشاب محمد زكارنة من بلدة قباطية جنوب المدينة، بعد أن داهمت أيضا عدة منازل وقامت بعمليات تفتيش واسعة فيها.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من المقاومة فتحت النار تجاه القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لقباطية.

المصدر: القدس

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