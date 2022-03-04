المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة يحذر من مواجهة عسكرية مع حزب الله ويقول: ستكون نتائجها كارثية

حذر مندوب ​إسرائيل​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، جلعاد إردان، من اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، بسبب مواصلة ​حزب​ نشاطه العسكري قرب الحدود.

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وإثر لقائه القائد الإسباني الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أرولدو لازارو ساينز، قال إردان: "تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مستقبلية من شأنها أن تجلب كارثة إلى لبنان، وسيتعين على إسرائيل الرد بقوة".

وتابع قائلا: "أتوقع من قوات اليونيفيل أن تطبق القرار 1701 بالكامل وتمنع حزب الله من القيام بما يحلو له".

المصدر: times of israel