المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة يحذر من مواجهة عسكرية مع حزب الله ويقول: ستكون نتائجها كارثية
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حذر مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، بسبب مواصلة حزب نشاطه العسكري قرب الحدود.
وإثر لقائه القائد الإسباني الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أرولدو لازارو ساينز، قال إردان: "تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مستقبلية من شأنها أن تجلب كارثة إلى لبنان، وسيتعين على إسرائيل الرد بقوة".
وتابع قائلا: "أتوقع من قوات اليونيفيل أن تطبق القرار 1701 بالكامل وتمنع حزب الله من القيام بما يحلو له".
المصدر: times of israel