مسؤول مصري: العلاقات المصرية الأردنية قوية وراسخة

أشاد رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالعلاقات المصرية -الأردنية، مؤكدا أنها "علاقات قوية وراسخة، تقوم على أسس ثابتة".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، على هامش اجتماعات رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وثمن عبد الرازق خلال اللقاء المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وعمان والتي حد وصفه، "تجاوزت المصالح ذات الاهتمام المشترك، إلى وحدة الهدف والمصير".

ونوه عبد الرازق، إلى "أهمية تفعيل العلاقات بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس الأعيان الأردني، بما يخدم أهدافنا المشتركة، ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تبحث في المحافل البرلمانية العربية والدولية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن "العلاقات المصرية الأردنية تاريخية"، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني تجمعهما علاقة "أخوية مبنية على المحبة والاحترام المتبادل".

ووجه الفايز الدعوة للمستشار المصري عبد الرازق لزيارة الأردن لتوطيد العلاقات بين المجلسين.

المصدر: "الأهرام"