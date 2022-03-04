حاكم دبي: سوريا الثقافة.. سوريا الحضارة.. سوريا الأبجدية

علق حاكم دبي ورئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارته جناح سوريا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، اليوم الخميس، مشيدا بثقافة وحضارة سوريا.

وكتب آل مكتوم عبر حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو 2020.. سوريا الثقافة.. سوريا الحضارة.. سوريا الأبجدية.. سوريا اكتشاف الزراعة.. سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والإسلامية".

وأضاف آل مكتوم: "إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم.. وسوريا احتضنتها عبر 8000 عام.. حفظ الله سوريا".

زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو ٢٠٢٠ … سوريا الثقافة .. سوريا الحضارة .. سوريا الأبجدية .. سوريا اكتشاف الزراعة … سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والاسلامية .. إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم .. وسوريا احتضنتها عبر ٨٠٠٠ عام.. حفظ الله سوريا.. pic.twitter.com/E9WNmDK4ym — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 3, 2022

كما نشر حاكم دبي مع تغريدته صورا من زيارته لجناح سوريا في "إكسبو 2020 دبي".

تستضيف إمارة دبي أول نسخة من معرض "إكسبو" في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر الماضي، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس الجاري.

المصدر: RT