‎الإمارات ترسل 46 طنا من المواد الغذائية إلى ملاوي

أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها 46 طنا من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الصحية إلى جمهورية ملاوي.

وقال خليفة عبدالرحمن المرزوق، سفير الإمارات غير المقيم لدى ملاوي: "يأتي إرسال المواد الغذائية إلى جمهورية ملاوي الصديقة، تجسيدا للعلاقات الطيبة بين البلدين".

وأكد المرزوق التزام بلاده، "بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، خاصة التي تعاني الكوارث الطبيعة من فيضانات وجفاف وأعاصير وما ينتج عنها من عجز كبير في توفير المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية".

وأشار إلى أن "الإمدادات المرسلة شملت تقديم نحو 5 أطنان من الإمدادات الطبية والتي تحتوي على الكثير من المستلزمات العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، لمساعدة الأطقم الطبية للقيام بدورها بشكل فعال".

المصدر: "وام"