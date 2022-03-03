 
مباشر

"قسد" تنفي صحة معلومات عن إرسال مقاتليها إلى أوكرانيا

أخبار العالم العربي

(قوات سوريا الديمقراطية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/siwc

نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن تكون أرسلت مقاتلين للمشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا، ووصفت تلك المعلومات بالكاذبة.

وقالت "قسد" في بيان إن "بعض وسائل الإعلام التابعة للاحتلال التركي تداولت أخبارا كاذبة وروايات زائفة تدّعي إرسال قواتنا عدد من مقاتليها إلى الحرب في أوكرانيا. نؤكد أن تلك المعلومات عارية عن الصحة وتأتي في سياق المحاولات اليائسة لجهات تابعة للاحتلال التركي للإساءة إلى قواتنا".

إقرأ المزيد
هل الدعوة لتجنيد الأجانب للقتال في أوكرانيا قانونية؟
هل الدعوة لتجنيد الأجانب للقتال في أوكرانيا قانونية؟

وأضاف المركز الإعلامي لـ "قسد" أنها قوات "وطنية سورية" وأنها "تكافح في سبيل حماية الأرض وشعوب المنطقة ضمن الجغرافية السورية ضد مختلف أشكال الهجمات التي تشنها قوى الإرهاب والاحتلال".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا