للمرة الأولى.. مشاركة مغربية في بطولة رياضية في إسرائيل

أعلنت "الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه" أن فريق المغرب شارك الشهر الماضي ولأول مرة في بطولة "أبراهام" التي أقيمت في إسرائيل.

وشارك الفريق في "ندوة أبراهام للسلام الأولى لسنة 2022" التي احتضنها الاتحاد الإسرائيلي للعبة في الفترة ما 24 و26 فبراير الماضي. حسبما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه في بلاغ أن "الندوة التي عرفت مشاركة ممارسين من المغرب وإيطاليا وإسرائيل، شكلت فرصة لتبادل الخبرات بين الممارسين".

وأضاف البلاغ أن "الندوة تعتبر أيضا رسالة موحدة مفادها أن هذه دعوة لتعزيز قيم السلام بين الشباب، وأن الاحترام هو أهم الجوانب في فنون الدفاع عن النفس".

وأشارت الجامعة إلى أن الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه، سعيد الشراط، وقّع بالمناسبة اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإسرائيلي للعبة.

وتهدف الاتفاقية إلى "تأكيد الروابط الوثيقة بين الطرفين وتطوير رياضة الكاراتيه، عن طريق تنظيم دورات تدريبية ومسابقات ودية".

يذكر أن المغرب وقع في العاشر من ديسمبر عام 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما، لتنضم المملكة إلى عدد من الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل، وهي: مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، والسودان.

المصدر: "هسبريس" + RT