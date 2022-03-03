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محمد بن سلمان حول ما إذا كان بايدن أساء فهمه: ببساطة لا أهتم

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محمد بن سلمان حول ما إذا كان بايدن أساء فهمه: ببساطة لا أهتم
AP Bandar Aljaloud
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
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قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه "ببساطة لا يهتم" بما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أساء فهم شيء ما عنه.

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وصرح بن سلمان، في مقابلة مطولة مع صحيفة "أتلانتيك" الأمريكية نشرت اليوم الخميس وتداولتها بالكامل وسائل إعلام سعودية مقربة من الحكومة، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن "يسيء فهم" أي شيء عنه، بما في ذلك في سياق قضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي: "ببساطة، لا أهتم".

وأوضح بن سلمان: "هذا الأمر يعود إليه، ومتروك له للتفكير في مصالح أمريكا، فليفعل ذلك إذن".

وتابع: "نحن لدينا علاقة طويلة وتاريخية مع أمريكا، وبالنسبة لنا في السعودية هدفنا هو الحفاظ عليها وتعزيزها. لدينا مصالح سياسية، ومصالح اقتصادية، ومصالح أمنية، ومصالح دفاعية، ومصالح تجارية، ولدينا العديد من المصالح، ولدينا فرصة كبيرة لتعزيز كل هذه المصالح، وأيضا لدينا فرصة كبيرة لخفضها في عدة مجالات، وإذا سألتنا في المملكة العربية السعودية، فنحن نريد تعزيزها في جميع المجالات. وليس لأحد الحق في التدخل في شؤننا الداخلية، فهذا الأمر يخصنا نحن السعوديين".

المصدر: "سبق"

 

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