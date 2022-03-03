مراسلتنا: عمليتا طعن عند حاجز حزما شمال القدس خلال يومين (صور)

أفادت مراسلتنا في القدس، بأن عمليتي طعن نفذتا خلال يومين عند حاجز حزما شمال مدينة القدس، فيما قالت تقديرات للجيش الإسرائيلي إن المنفذ هو نفس الشخص انسحب في الأمس وعاد اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان للناطق باسمه: "في أعقاب بلاغ مدني وصل مصاب (إسرائيلي) بطعنات إلى حاجز حزما "العسكري" وأشار تحقيق أولي إلى أن الحادثة ذات خلفية قومية".

وأضاف البيان: "دخل المواطن متجرا في القرية وتعرض للطعن، ووصل لاحقا إلى الحاجز مصابا بطعنات في الجزء العلوي من جسده، وتلقى العلاج الأولي على الفور وتم تحويله لمزيد من العلاج الطبي في المستشفى".

المصدر: RT