"سانا": القوات الأمريكية تنقل مئات الأشخاص من مخيم بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية

نقلت القوات الأمريكية بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية مئات الأشخاص من مخيم خان الجبل بريف الحسكة الشمالي، عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

وكشفت مصادر محلية لـ"سانا" أن "قوات الاحتلال وميليشيا (قسد) قامت بتسيير أكثر من 200 آلية بين حافلات وشاحنات لنقل المئات من المحتجزين في مخيم خان الجبل من عوائل إرهابيي تنظيم "داعش" باتجاه العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي".

ويقع مخيم خان الجبل غرب قرية خان الجبل في ريف المالكية وقامت (قسد) بإنشائه ووضع المحتجزين من عوائل "داعش" فيه منذ أكثر من عامين، وفق "سانا".

المصدر: سانا