مصر توجه تحذيرا لمواطنيها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تحذيرا لبعض التجار في مصر، باستغلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ورفع أسعار بعض المنتجات في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العالم بأسره، وخلفت تداعيات سلبية كبيرة، ونحن في مصر لسنا بمعزل عن العالم، وبالتالي فهناك آثار اقتصادية سلبية، وأبعاد مختلفة تعمل الدولة على التخفيف من حدتها.

وتابع خلال اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية.

وكلف مدبولي "بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ولذا فلا بد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن".

المصدر: اليوم السابع