سفير مصر في بولندا يكشف تطورات إجلاء المصريين من أوكرانيا

كشف سفير مصر في بولندا حاتم تاج الدين، أن السفارة تلقت مئات الاتصالات الهاتفية من الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا.

وأضاف خلال في تصريحات تلفزيونية، أن السفارة تعمل على التنسيق مع الجانب البولندي لتسهيل دخول الطلاب المصريين العالقين إليها عبر الإقامة في الفنادق وتوفير الوجبات لهم.

وأكد أن الوضع في المنافذ الحدودية يتطور باستمرار، مضيفا أن "أعدادا رهيبة تتوافد على المنافذ البولندية" قائلا: طوابير وصلت إلى 20 كيلومتر.

ونصح الطلاب العالقين "باستقلال الأتوبيسات باعتبارها أسرع وسيلة مواصلات حاليا".

ولفت إلى أن "3 أتوبيسات تقل طلاب مصريين تحركت وصل منها اثنان اليوم يقلان 81 طالب إلى وارسو"، موضحا أن "إجمالي من وصل إلى بولندا 500 مصري حتى الآن، فيما تم استقبال 50 طالبا منذ 3 أيام وتم تسكينهم في أحد الفنادق".

ونوه بأنه بعد التنسيق مع الجانب البولندي تم السماح باستقبال مصريين فقدوا أوراقهم، مع استثناء جميع العالقين من ضرورة تقديم "بي سي آر" والتأشيرات.

وشدد على أن الحكومة المصرية تتكفل بكافة النفقات للطلاب المصريين خلال فترة إقامتهم في بولندا.

المصدر: القاهرة 24