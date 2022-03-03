مصر.. نقل مفكر كبير للعناية المشددة بعد أيام من نقل أوراق قضيته للمفتي

نقل الكاتب والمفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر، في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى العناية المركزة بمستشفى كوبري القبة بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

يأتي هذا بعد أيام من قرار محكمة مصر الجديدة، إحالة ملف قضية اتهام أحمد عبده ماهر إلى فضيلة المفتي لتشكيل لجنة لمراجعة الكتاب موضوع الاتهام لبيان ما إذا كان هناك ازدراء للدين الإسلامي مع تحديد مواطن الازدراء.

وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة ماهر للمحاكمة بتهمة ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الوحدة الوطنية عن مؤلفه كتاب إضلال الأمة في فقه الأئمة بعدما تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر لازدراء الدين الإسلامي.

وقال صبري في بلاغه، إن الكاتب من الشخصيات التي لا بد من كشف حقيقتها وإظهار حقدها على السنة، خاصة الإسلام، مضيفًا أن المدعو أحمد عبده ماهر، لن يمل من تشكيك المسلمين في دينهم ومن طرقهم الخبيثة تلك الثلة العفنة التي تلبس رداء الإسلام تزعم محبته وتجميله في عيون أعدائه.

وأضاف بينما الحقيقة أنها تغير مفاهيم الدين الأصلية وتستبدلها بأخرى زائفة براقة ينخدع بها الناس لكنهم يصدقونها لأنها توافق أهواءهم، فيأتي يوم القيامة وإذا بالناس يفاجئون بأن دين الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يختلف عن دينهم الذي أخذوه عن تلك الثلة الكاذبة المخادعة.

المصدر: القاهرة 24