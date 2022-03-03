السفير الإماراتي في واشنطن: علاقة بلادنا بأمريكا تمر بـ"مرحلة اختبار"

قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة تمر بمرحلة "اختبار القدرة على تحمل الإجهاد"، بعد سلسلة تباينات في المواقف بين الحليفين.

وأضاف العتيبة اليوم الخميس، خلال مؤتمر حول صناعة الدفاع والتكنولوجيا والأمن في أبوظبي: "علاقتنا مع الولايات المتحدة مثل أي علاقة أخرى. في أيام (...) تكون علاقة صحية، وفي أيام تكون محل تساؤل".

وتابع: "اليوم، نمر بمرحلة اختبار جهد، لكنني واثق من أننا سنخرج منها وسنكون في موقع أفضل".

وامتنعت الإمارات، الجمعة، عن التصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولطالما كانت الإمارات التي تترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، شريكا إقليميا استراتيجيا لواشنطن، لكنها، على غرار جيرانها الخليجيين الآخرين، تحاول إيجاد توازن في علاقاتها مع تنامي روابطها السياسية والاقتصادية مع موسكو.

وبينما سارع العالم إلى إدانة العملية العسكرية الروسي، تجنبت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخصوصا السعودية والإمارات، إدانة موسكو بشكل مباشر، داعية إلى حل سلمي.

وبعد 3 أيام، صوت مجلس الأمن على توسيع حظر توريد الأسلحة للحوثيين في اليمن. وصوتت روسيا لصالح القرار الذي رعته الإمارات. ورأى دبلوماسيون أن هذا يؤشر إلى اتفاق ضمني بين موسكو وأبوظبي على نوع من "تبادل الخدمات".

المصدر: أ ف ب