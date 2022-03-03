مصر.. السيسي يصدر أوامر للحكومة بشأن استيراد بعض المنتجات من الخارج

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق إنتاج محلي من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقاء وزير الزراعة السيد القصير أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس المصري.

وأوضح وزير الزراعة، أن "استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور، هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، إلى جانب إجراء التحسين الوراثي، وتوفير السلالات المحسنة، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية".

وأشار القصير، إلى أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وجرى تحديثها في يناير 2022، لافتا إلى أنه في عام 2022، ستصل كمية اللحوم المتوقع إنتاجها محليا إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محليا نحو 6 ملايين طن.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه جرى تطوير 179 مركزا لتجميع الألبان حتى الآن، وجار توريد وتركيب الأجهزة لـ10 مراكز أخرى، كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان، واستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حالياً نحو 40 ألف مستفيد، ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى نحو 500 ألف رأس.

المصدر: الوطن