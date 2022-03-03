الأردن: تسهيل خروج 615 مواطنا من أوكرانيا إلى دول مجاورة لها

أعلن الأردن، اليوم الخميس، تسهيل خروج 615 أردنيا وعائلاتهم من أوكرانيا إلى دول مجاورة لها.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن موظفي السفارات على المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها سهلوا خروج 615 أردنيا وعائلاتهم.

وأضافت: "توجه 260 أردنيا إلى رومانيا، و161 إلى بولندا، و107 إلى سلوفاكيا، و54 إلى هنغاريا، و33 إلى مولدوفا"، لافتة إلى أن 232 أردنيا وصلوا إلى الأردن.

المصدر: "عمون"