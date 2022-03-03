متحدث باسم الحكومة الإيرانية يكشف تفاصيل أوامر إبراهيم رئيسي بشأن مونديال قطر

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، تفاصيل أوامر الرئيس إبراهيم رئيسي، لاستغلال فرص مونديال قطر في القطاع السياحي.

وقال جهرمي في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية إنه "تم إعداد برامج مقترحة في مجالات مختلفة مثل تسهيل حركة السياح بين إيران وقطر، وزيادة عدد الرحلات من طهران إلى الدوحة والعكس، واستخدام السفن الترفيهية وسفن الركاب التي تتيح إمكانية الإقامة للسياح على متنها".

وأضاف: "من ضمن البرامج المقترحة أيضا دعوة بعض الفرق المشاركة لزيارة إيران، وتم إعداد هذه المقترحات للمشاركة في تحضيرات كأس العالم وهي قيد الدراسة".

المصدر: RT