أردوغان يقبل دعوة الملك عبد الله لزيارة الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التي نقلها له وزير الخارجية أيمن الصفدي لزيارة الأردن.

وأشار بيان الوزارة إلى أن "الزيارة سيحدد موعدها بالتنسيق بين المسؤولين في البلدين".

وتابع البيان: "أكد الجانبان على أهمية العلاقات الثنائية وضرورة العمل على تعزيزها وزيادة التعاون في المجالات كافة بين البلدين وتطويرها في كافة المجالات".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن "الوزيرين عقدا محادثات منفصلة، جرى خلالها بحث الخطوات والبرامج اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين، والارتقاء بالتعاون إلى المستويات التي تعكس عمق العلاقات التاريخية".

وأكد الوزيران ضرورة العمل من أجل إيجاد آفاق أوسع للتعاون، كما تطرقا إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأزمة في أوكرانيا.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال الصفدي: "اتفقنا على ضرورة التحرك بشكل سريع وفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 67، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام وفق القانون الدولي، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وفيما يتعلق بالملف السوري، ذكر تشاووش أوغلو، أنه "نعمل بشكل مشترك مع الأردن فيما يتعلق بالعودة الطوعية والآمنة للسوريين، ونأمل في هذا الموضوع أيضا بتنظيم واستضافة مؤتمر دولي على مستوى الوزراء في تركيا".

واختتم الوزير التركي بالقول: "سنواصل تعاوننا في مختلف المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".

المصدر: "المملكة"