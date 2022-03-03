الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة على الجيش المغربي

شن الجيش الصحراوي يوم الأربعاء هجمات جديدة على تمركزات وتخندقات القوات المغربية بقطاعي المحبس وأتويزكي، حسب بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأبرز البيان العسكري أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت تخندقات القوات المغربية بمناطق كصبة الشهداء، وكرارة العربي بقطاع أتويزكي.

كما ذكر أن الجيش الصحراوي استهدفت تمركزات للجنود بمناطق أمحيبس التدريب، وأعكد أركان ولعران، بقطاع المحبس.

وأشار إلى أن الجيش الصحراوي ركز الثلاثاء هجماته على الجنود المغربية بقطاع المحبس، واستهدف مناطق أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك.

المصدر: وكالات