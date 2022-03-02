حميميم: إصابة 12 جنديا سوريّا بقصف وقنص في إدلب واللاذقية

أعلن اللواء البحري أوليغ جورافلوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إصابة 12 جنديا في الجيش السوري، بعمليات قصف وقنص شنها المسلحون.

وقال جورافليف: "أصيب 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية نتيجة هجوم قناص نفذه إرهابيون من منطقة كركور على مواقع القوات السورية في صفصانة".

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وأشار إلى إصابة 8 عسكريين بقصف مدفعي نفذه الإرهابيون من منطقة قدورة، على مواقع القوات السورية في محيط كفر بطيح".

ولفت إلى إصابة عنصر آخر من الجيش السوري في عملية قنص نفذها إرهابيون بمنطقة فاطر على مواقع القوات السورية في ملازها.

المصدر: "تاس"